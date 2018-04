Toro, terza vittoria in otto giorno: l’ex Ljajic piega l’Inter

I granata salgono a quota 45 in decima posizione alimentando le residue speranza per la qualificazione all'Europa League.

Vince di sofferenza il Toro, inanellando la terza vittoria in otto giorni. Vittima di turno nel “lunch match” della 31esima giornata di Serie A, l’Inter di Spalletti, superata di misura dalla formazione granata grazie ad un gol dell’ex Ljajic al 36′ del primo tempo. Con i 3 punti messi in carniere, gli uomini di Mazzarri salgono a quota 45 in decima posizione alimentando le residue speranza per la qualificazione all’Europa League. Si ferma invece dopo 5 risultati utili la corsa dei nerazzurri, sfortunati (colpiti una traversa e un palo), occorre dirlo e fermi al quarto posto con 59 punti, a una lunghezza dalla Roma terza e ora a rischio sorpasso da parte della Lazio, quinta a 57, e impegnata a Udine alle 18.

PARTE FORTE L’INTER, POI IL GOL DI LJAJIC

La prima occasione del match è di marca nerazzurra con Icardi abile a calciare al volo sugli sviluppi di un corner. Sirigu è altrettanto abile a smanacciare alzando sopra la traversa. Al 20′ è di nuovo Inter con lo stacco di testa di Perisic su corner battuto dalla destra e pallone che colpisce la parte alta della traversa. Alla mezz’ora è ancora la squadra ospite a rendersi pericolosa con Candreva che ci prova dalla distanza: il portiere del Toro risponde con i pugni. Al 36′ arriva il gol che decide la partita. Perisic perde palla nella sua metà campo poi, nel vano tentativo di recuperarla, serve involontariamente De Silvestri che non si lascia pregare e mette sul secondo palo per l’accorrente Ljajic, chiamato solo al tap-in vincente.

HANDANOVIC, PRODEZZA SU DE SILVESTRI

Le squadre vanno negli spogliatoi col Toro in vantaggio. In apertura di ripresa ci prova ancora Brozovic con un’azione personale ma il suo tiro finisce nelle braccia di Sirigu che blocca con sicurezza. Al 10′ si rivede la formazione granata: su un calcio di punizione battuta da Ljajic De Silvestri devia in rete, spalle alla porta, in acrobazia: sarebbe un eurogol ma il portiere nerazzurro compie una prodezza e in tuffo, riesce a deviare in calcio d’angolo. E’ un buon momento per la squadra di casa che tre minuti più tardi con Ansaldi parte in contropiede. Ljajic sulla sinistra, viene servito: il serbo ignora Belotti piazzato a centro area e prova la botta, da posizione defilata. La palla termina di un soffio a lato.

LA DIFESA GRANATA REGGE L’URTO

Trascorre una manciata di secondi e l’Inter torna a pigiare il piede sull’acceleratore alla ricerca disperata del pareggio. Poco dopo il quarto d’ora Skriniar, servito da una punizione di Cancelo, devia di testa verso lo specchio della porta: Sirigu si fa trovare pronto e sventa la minaccia. Spalletti, a quel punto, tenta il tutto per tutto e getta nella mischia Karamoh che entra al posto di Borja Valero (al 23′). Poco dopo i nerazzurri centrano il secondo legno del giorno. Rafinha, nel frattempo subentrato a Candreva, raccoglie il pallone allontanato sul calcio d’angolo di Cancelo e conclude di sinistro: il palo più lontano gli dice no con Sirigu battuto. Il finale è un assedio degli ospiti (alla fine si conteranno 16 calci d’angolo a 1 per i nerazzurri)ma la difesa di Mazzarri regge l’urto fino al triplice fischio di Tagliavento che dà il via ai festeggiamenti del tifo granata.

Il tabellino

TORINO-INTER 1-0

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli (35′ st Acquah), Obi (42′ st Valdifiori), Ansaldi; Ljajic; Iago Falque (28′ st Edera), Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ichazo, Molinaro, Bonifazi, Berenguer, Barreca. All. Mazzarri.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio (42′ st Ranocchia); Gagliardini, Brozovic; Candreva (14′ st Rafinha), Borja Valero (23′ st Karamoh), Perisic; Icardi. A disp. Padelli, Berni, Lisandro Lopez, Santon, Eder, Dalbert, Pinamonti. All. Spalletti

ARBITRO: Tagliavento di Terni.

MARCATORE: 36′ pt Ljajic.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni, giornata serena. Ammoniti: Miranda, Belotti, Brozovic, Gagliardini, Baselli. Angoli: 16-1 per l’Inter. Recupero: 1′ pt; 4′ st.