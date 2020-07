Toro, una tifosa scrive a Cairo: “Quali sono i suoi progetti? Come vuol essere ricordato?”

La disfatta nel derby, ennesima pagina amara di una stagione da incubo, è una ferita ancora aperta. In città monta la contestazione nei confronti di Urbano Cairo e il popolo granata è preoccupato. Per il presente, per una salvezza che va ancora blindata nelle ultime giornate di campionato, ma soprattutto per il futuro e per le prospettive – fosche – che si celano dietro i programmi del presidente, per la verità poco chiari.

Proprio per chiedere chiarezza e trasparente una tifosa, Cinzia Botto, ha scritto al patron granata attraverso le pagine del portale Toro.It. Ecco la lettera: “E poi arriva il momento in cui tua figlia si mette a gridare piangendo dopo averti sentito dire che il giorno successivo il Toro le avrebbe buscate dalla Juve. E ti accorgi che la maschera di Munch che hai di fronte tiene gli occhi bene aperti perché attende il tuo sguardo rassicurante. Nessuna azione consolatoria puoi mettere in campo, però, perché ti immedesimi in quella bambina che ha il tuo stesso taglio di occhi e ti ritrovi ad avere sei anni anche tu e mai e poi mai vorresti che un adulto ti illudesse per poi farti battere il naso contro la cruda realtà il pomeriggio dopo”.

“Un amico granata a cui ho raccontato l’episodio mi ha risposto, confrontando i fatturati delle due squadre, che io posso correre veloce, ma se qualcuno mi segue in scooter, questo arriva sempre prima”, prosegue la lettera. “Il punto non è competere in velocità con chi corre in motoretta, ma è ottenere una forma fisica per poter, nella gara, dare il meglio di me. È avere miei obiettivi e quelli perseguire. Chiedo allora all’unica persona titolata a rispondere”.

Ecco le domande al presidente: “Dott. Cairo, avendo già annientato i sogni degli adulti e polverizzato quelli dei bambini, e nell’ipotesi che Lei mantenga la presidenza del Torino F.C. nei prossimi anni, quali sono i Suoi progetti? Come vuole essere ricordato dalle generazioni future? Non Le chiedo di fare qualcosa di granata, perché non è sufficiente indossare la pelle del leone per diventare tale. Non Le chiedo fino a che punto vuole abusare della pazienza di noi tifosi, perché non basta un silenzio assordante per tacitare la voce della folla. Le chiedo di esplicitare i Suoi progetti futuri sulla squadra del nostro cuore. Perché Lei è il presidente del Torino F.C, ma il Toro siamo noi”.