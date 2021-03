Il Toro torna in campo a Crotone, Nicola: “Voglia matta di riprendere a giocare”

Il Torino è pronto a tornare in campo in un match delicatissimo per la corsa salvezza. I granata saranno infatti impegnati domani (domenica 7 marzo), alle 15:00, sul campo del Crotone di Serse Cosmi, ultimo in classifica.

Tante le assenze e pochi gli allenamenti nelle gambe. Ma ciò che conta, per mister Nicola, è giocare. “Sono stati giorni impegnativi perché il covid non è affatto una passeggiata. Ma abbiamo una voglia matta di riprendere a giocare” ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia.

Non è stato facile lavorare a distanza. E, quando gli si chiede, quali lavori si possono fare da casa, lui risponde così: “E’ un po’ come chiedere a Hamilton di utilizzare la sua auto da Formula 1 nel cortile di casa, non si poteva fare granché”. Nicola punta tutto su “entusiasmo e determinazione”, armi che possono fare la differenza nella trasferta in Calabria. “Mi aspetto una battaglia sportiva” afferma.