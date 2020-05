Toro, tutti sotto esame con l’arrivo di Vagnati

Il nuovo ds sbarcherà in città nel fine settimana

Ormai è davvero questione di tempo. Davide Vagnati è pronto a sbarcare in granata, questa è la cosa certa: potrebbe farlo già nella settimana che si aprirà, quindi tra pochi giorni. Da valutare ancora, invece, resta il futuro di Massimo Bava, tra la possibilità di tornare al settore giovanile e un addio se dovessero arrivargli offerte interessanti. Ma l’era Vagnati sta per cominciare, il futuro ds si metterà subito al lavoro. E potrebbe essere rivoluzione, tra panchina e rosa da ricostruire.

ESAME LONGO

In primis si partirà dall’allenatore, Moreno Longo, che all’attivo ha soltanto tre gettoni con altrettante sconfitte. I nomi per il suo successore sono già tantissimi, con Leonardo Semplici grande favorito e poi, in ordine di preferenza e possibilità, Roberto D’Aversa, Rolando Maran e Stefano Pioli.

