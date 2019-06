Toro, ufficiale: riscattato Bonifazi dalla Spal

Con una stringata nota sul suo sito internet, il Torino ha reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto per il difensore Kevin Bonifazi, che ha disputato l’ultima stagione di serie A in prestito a Ferrara.

Ecco il testo integrale del comunicato diramato dal club granata: “Il Torino Football Club comunica di aver esercitato con la SPAL il diritto di contro-opzione per il calciatore Kevin Bonifazi“.

Undici milioni il corrispettivo pagato dal presidente Urbano Cairo per tornare pienamente in possesso del cartellino del difensore, impegnato attualmente negli Europei Under 21. Il Toro deciderà ora se puntare su Bonifazi o utilizzarlo come pedina di scambio sul mercato: sul giocatore, infatti, c’è il forte pressing del Milan.