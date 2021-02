Toro, un altro contagio. Colpito anche Nkoulou. «Stop a Lazio-Torino»

Il bilancio si aggrava, i positivi granata continuano ad aumentare. «Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera (giovedì sera, ndr) è emersa una nuova positività al Covid-19» recitava il comunicato del club di via Arcivescovado apparso in mattinata. Le voci corrono, l’ultimo giocatore ad aver contratto il Coronavirus è Nicolas Nkoulou: ora, dunque, il conto va aggiornato a otto calciatori e due membri dello staff. Dopo il rinvio della sfida contro il Sassuolo all’Olimpico Grande Torino, inizialmente in programma ieri sera e posticipata al prossimo 17 marzo alle ore 15, ora è in fortissima discussione la trasferta di Roma contro la Lazio. I granata dovrebbero affrontarla martedì, intanto non hanno potuto allenarsi nemmeno ieri e il Filadelfia continua a rimanere chiuso. Questa sera un nuovo giro di tampone, come da prassi ogni 48 ore, e dita nuovamente incrociate per i risultati attesi nella giornata di domani. Intanto, l’Asl torinese ha già preso posizione sulla questione.

«Trasferta vietata»

Come già capitato per la gara contro i neroverdi di Roberto De Zerbi, anche in vista della prossima giornata di campionato sarà proprio l’azienda sanitaria locale uno dei protagonisti principali della vicenda. «Si va avanti a monitorare la situazione e si continua con le disposizioni già date» le dichiarazioni del direttore generale dell’Asl di Torino, Carlo Picco.

