Il Toro va in Europa e ora punta sui big

Il Tas ha escluso il Milan, il Toro è in Europa. A Empoli, poco più di un mese fa, Belotti e compagni versavano le lacrime per una sconfitta che sanciva la matematica uscita di scena dalla corsa alle coppe; ieri, esattamente 40 giorni dopo la disfatta toscana, i granata sono stati catapultati in una dimensione europea. La notizia ha subito raggiunto tutti i giocatori: è stata accolta dal Gallo che si godendo le vacanze insieme alla moglie Giorgia Duro tra Capri e la Sicilia, da Rincon e Aina impegnati rispettivamente in Copa America e in coppa d’Africa, da Baselli e Izzo («Affrontiamola senza paura, siamo il Toro» ha scritto il centrale sui social) che si stanno rilassando insieme sulle spiagge di Ibiza.

Le vacanze saranno più corte, ma l’orgoglio di disputare l’Europa League “val bene” qualche giorno di ferie in meno. Un’attesa durata più di un mese, tra palleggiamenti Uefa e Tas e una situazione che sembrava non trovare soluzione. Ieri, la svolta: poco dopo mezzogiorno il comunicato ufficiale arrivato dalla Svizzera escludeva il Milan dalle coppe europee e, di fatto, sanciva il ripescaggio del Toro. Una decisione che ha accontentato tutti: i granata, che torneranno a disputare l’Europa League; i rossoneri, che potranno sistemare i propri bilanci senza incappare in sanzioni più pesanti; i giallorossi della Roma, che accedono direttamente ai gironi senza passare dai preliminari. Ecco come cambia l’estate del Toro.

BORMIO DA DEFINIRE

Il raduno è stato confermato per giovedì 4 luglio, Belotti e compagni sono convocati al Filadelfia per sostenere i primi test fisici e atletici. Qualche giorno nella bollente Torino prima di salire in Valtellina, ma sulle date resta ancora incertezza: la macchina organizzativa è al lavoro per risistemare il ritiro a Bormio (doveva essere 13-27), i granata faranno un paio di settimane di allenamenti in altura. La partenza verrà anticipata di qualche giorno, quel che è certo è che Belotti e compagni lasceranno la Valtellina al più tardi il 24 luglio. Il 25, infatti, comincerà ufficialmente la stagione: a Bormio si studieranno i video degli ungheresi del Debreceni e degli albanesi del Kukesi, le potenziali sfidanti dei ragazzi di Mazzarri.

Dopo quattro anni e mezzo dall’ultima gara in Europa, il 19 marzo 2015 contro lo Zenit, il Toro tornerà a calcare i palcoscenici internazionali: rispetto alla sfida contro i russi, però, dovrebbe cambiare il teatro. Da via Arcivescovado si sono già attivati per chiedere l’inversione delle gare, che al momento prevede l’alternanza casa-trasferta per i granata. L’Olimpico Grande Torino sarà inagibile per il concerto di Antonacci e Pausini del 17 luglio, ci sarebbe troppo poco tempo per rizollare il terreno di gioco e renderlo praticabile.

RISPUNTA PEREYRA

Ma, con l’Europa, anche le manovre sul mercato stanno cambiando. C’erano giocatori che sarebbero stati “trattabili” soltanto in caso di qualificazione alle coppe, ora che il Toro è dentro può tornare a discutere per Pereyra. L’ex Juve e Udinese è balzato nuovamente nei primissimi posti tra le preferenze di Mazzarri: il Watford aveva frenato la dirigenza del club di via Arcivescovado sparando 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ora i contatti ripartiranno. Perché l’argentino ha sempre in mente un ritorno in Italia, specialmente alla corte del tecnico che ha sempre dichiarato di stimare. In attacco resta in piedi la pista Verdi, mentre la questione esterno potrebbe sbloccarsi sul fronte Milan: in rossonero è arrivato Hernandez, di conseguenza uno tra Laxalt e Rodriguez dirà addio. Fosse l’uruguayano, il Toro sarebbe in prima fila.