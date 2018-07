Toro, vacanze finite: oggi il raduno al Filadelfia. Domenica la partenza per Bormio

E' stata questa l'occasione per i tifosi per osservare l'allenamento ed in particolare il nuovo acquisto Armando Izzo, appena arrivato dal Genoa.

Vacanze finite per il Toro, che inizia oggi una nuova stagione. In attesa del ritiro di Bormio, la squadra di Walter Mazzarri si è radunata questo pomeriggio (a partire dalle ore 17.00) al Filadelfia. E’ stata anche questa l’occasione per i tifosi e i curiosi per osservare la seduta di allenamento ed in particolare il nuovo acquisto Armando Izzo, appena arrivato dal Genoa.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

Oggi e domani, sabato 7 luglio, la squadra di allenerà a Torino poi da domenica 8 fino al 22 luglio si trasferirà a Bormio (Sondrio) per la preparazione. Questo il programma delle amichevoli: 14/7 Bormiese-Torino; 21/7 Pro Patria-Torino; 22/7 Renate-Torino; 1/8 Torino-Chapecoense; 7/8 Liverpool-Torino.