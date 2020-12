Toro verso il ribaltone per la partita di Roma: ecco chi rischia il posto

Marco Giampaolo non si tocca, per ora. Per questo la dirigenza granata pretende un’inversione di marcia, una svolta da parte dei calciatori. Dal presidente Urbano Cairo al direttore tecnico Davide Vagnati, ci si aspetta una reazione immediata, prima che sia troppo tardi, prima che la classifica si comprometta ulteriormente dopo neanche un terzo di campionato. «Mi aspetto molto di più da tutti» ha tuonato l’editore alessandrino/milanese; «Serve un esame di coscienza e un cambio di atteggiamento radicale e immediato» ha rincarato la dose l’uomo mercato del club di via Arcivescovado. E nel frattempo, Belotti e compagni continuano il ritiro punitivo agli ordini di Marco Giampaolo: oggi sarà il quarto giorno di reclusione tra il Filadelfia e un albergo cittadino, ma soprattutto sarà la vigilia della trasferta nella Capitale. Una gara ai limiti dell’impossibile, considerando il rendimento dei giallorossi e quello dei granata, ma ci si aspetta una reazione almeno dal punto di vista delle motivazioni e del carattere. E il tecnico tiene tutti sulla corda, mescolando le carte tra uomini e modulo.

