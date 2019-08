Torrazza Piemonte, incidente nel centro Amazon: operaio folgorato, ricoverato con ustioni

L’uomo è stato elitrasportato in elicottero al Cto: le sue condizioni sono gravi

Incidente sul lavoro nel centro Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. E’ successo questa mattina, poco prima delle 10, nella zona esterna del magazzino, interessata da lavori di ampliamento.

In base alle prime ricostruzioni, un operaio, dipendente della ditta che sta effettuando i lavori, è rimasto folgorato vicino a una cabina elettrica. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e i medici del 118. L’uomo, ustionato ma cosciente, è stato trasportato in elicottero al Cto. Le sue condizioni sono gravi.

IL COMUNICATO DI AMAZON:

“Insieme alle autorità competenti stiamo effettuando degli accertamenti per capire le origini dell’evento. I nostri pensieri in questo momento vanno al lavoratore, al quale auguriamo una pronta guarigione. Vogliamo ringraziare i primi soccorritori per il pronto intervento effettuato”