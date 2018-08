Torre Pellice, un drone e un cane molecolare per ritrovare il collie scomparso

Torre Pellice. «Siamo disperati, non sappiamo più cosa fare». Maria Pia Angelico si interrompe, deve schiarire la voce. Poi riprende fiato, e tra i singhiozzi rivolge un appello a chi possa aiutarla a ritrovare il suo Paco, uno splendido esemplare di collie di 5 anni, letteralmente svanito nel nulla da più di venti giorni.

«Era il 25 luglio – ricorda Maria Pia -, sono uscita di casa e quando sono tornata non c’era più». Riavvolgendo il nastro delle immagini riprese dalla telecamera di sicurezza che punta sul cancello di casa in via Ravadera ha visto il cane che lo riapriva. Poi la figura dell’animale è uscita dal campo dell’occhio elettronico, per la padrona e suo marito Cesare Salina è iniziato un vero e proprio calvario. Perché un cane, sa bene chi ne possieda uno, diventa parte di una famiglia.

«E il dolore, vi assicuro, è terribile». Sono disperati, Maria Pia e Cesare, che soltanto qualche mese prima avevano perso anche la compagna di giochi di Paco, una cagnolina portata via da una malattia. E per riportare a casa l’amico a quattro zampe che accolsero da cucciolo quando aveva appena tre mesi le hanno provate tutte. Dai classici volantini «che abbiamo appeso ovunque, dai paesi vicini a Torre Pellice, fino a Vigone e a Villar Perosa», al passaparola e agli appelli su Facebook. Ma non solo: «Ci siamo anche rivolti a un signore che l’ha cercato dall’alto con un drone, filmando ciò che vedeva sotto, e a una signora che ha tentato una ricerca con un cane molecolare».

Un esemplare addestrato a seguire le tracce olfattive dei suoi simili, che a quanto pare ha già riportato a casa alcuni cuccioli dispersi. Ma Paco no. Perché «le tracce che partono dal cancello di casa scendono lungo una strada sterrata e poi si perdono una volta arrivati su quella asfaltata, in viale Dante». Di qui, l’ipotesi che il cane possa essere stato rubato, o semplicemente caricato in auto da qualcuno che poi l’ha portato a casa con sé. «Quando è uscito aveva un collare blu elettrico, non la targhetta che aveva perso in cortile, ma è microchippato. Adesso speriamo che, se è stato qualcuno a prenderlo, ce lo restituisca. Siamo veramente distrutti, vi prego, riportateci il nostro dolce paco». Chi avesse notizie può chiamare i numeri 335.5689552 e 346.3945862. «Offriamo una lauta ricompensa».