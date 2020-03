Accertamenti in corso per stabilire se la causa del decesso sia attribuibile al Covid-19

Aveva 79 anni ed era affetto da pluripatologie. È morto all‘ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona e potrebbe essere la prima vittima piemontese del coronavirus, visto che era risultato positivo al test sul Covid-19.

Sono in corso accertamenti per verificare se a provocare la morte dell’uomo sia stato proprio il virus, oppure un altro motivo. Nel frattempo l’ospedale di Tortona è diventato parzialmente “zona rossa”, per la presenza di alcuni pazienti contagiati.