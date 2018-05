Tossici in overdose e siringhe nel collo davanti alla mutua

Un uomo appollaiato tra due figuri si sta tirando su la manica della giacca, pronto per iniettarsi una dose di eroina in vena. Si vede anche questo nel video girato da Gino, lo chiameremo così, un Amico Reporter di CronacaQui. Immagini che ci portano in via Montanaro, nel quartiere Barriera di Milano, dove da mesi i residenti hanno trovato il coraggio di riprendere i tanti tossici che infestano strade e marciapiedi.

Nel video si vede un tossicodipendente intento a bucarsi a pochi metri dai portoni delle case, davanti alle serrande abbassate della vecchia mutua. Chiusa per il ponte del primo maggio. Il filmato dura qualche minuto e non lascia spazio ad alcun dubbio.

Ad un certo punto l’uomo butta via la dose e la palla passa ai suoi compagni di viaggio. Un residente si affaccia dal balcone e chiama la polizia. «Sono scene di ordinaria follia – racconta l’autore del documento -. Spesso vediamo i tossici mentre si bucano tra le auto in sosta. E nessuno è mai intervenuto».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI