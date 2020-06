I tossici si aprono altri varchi, Rotonda in balia del degrado

Solo l’assegnazione dei locali della vecchia Rotonda del Valentino di corso Massimo D’Azeglio potrà cancellare una degrado che ormai dura da 6 anni. Tra rifiuti, tossici e disperati una delle discoteche più importanti del parco si è trasformata in una gigantesca narcosala. I recenti interventi delle forze dell’ordine, che hanno sigillato i cancelli, non sono bastati a tenere lontani i disperati.

In prossimità di viale Boiardo è comparso un nuovo accesso. Piccolo, ma sufficiente a garantire il passaggio di una persona per volta. Da quando il locale è caduto in disgrazia, la Rotonda è diventata un luogo tranquillo dove bucarsi. Clandestini e senzatetto hanno trovato un rifugio per la notte nelle stanze della vecchia discoteca dei vip. Dentro si può trovare di tutto e di più.

Lo sanno bene i frequentatori del parco che notano ogni giorno i via vai, a dir poco sospetti, di decine di persone. Non le belle signorine che un tempo si affiancavano a baldi giovani, ma loschi figuri che attraverso un cancello rotto hanno trovato la loro oasi della disperazione.

E pensare che per anni è stata un’icona dell’intrattenimento «per diversi universitari e non, per diverse generazioni con il mercoledì e i sabati universitari – raccontano gli ex organizzatori Walter Caputo e Francesco Pistarà (One Night Fashion) -. Purtroppo non è un bel periodo per il settore dell’intrattenimento, ma speriamo, con il bando, che qualcosa cambi».

La speranza, ora, è affidata a quelle quattro offerte pervenute nei giorni scorsi. Tra i nomi di coloro che gareggiano per aggiudicarsi la Rotonda figurano alcune vecchie conoscenze del panorama imprenditoriale torinese. Una proposta è giunta da Giorgio Fenoglio del Joy&Joy; un’altra è stata presentata dalla società Cubo Srl di Leinì (conosciuta a Torino per il Club84). Spiccano poi due donne, Rosalia D’Anna e Francesca Castagna. Le tempistiche per l’assegnazione dovrebbero essere relativamente snelle, visto il numero limitato delle buste ricevute. L’idea è che tutto possa essere risolto entro fine mese.