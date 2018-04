Tossicodipendente cerca di entrare in casa, il papà si difende e gli spara con una calibro 38

Momenti di paura in provincia di Torino e precisamente a Chieri. Il figlio tossicodipendente cerca di entrare in casa con un badile, ma il papà come avvertimento spara due colpi di pistola con una calibro 38.

Così un 48enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e danneggiamento aggravato.

L’uomo era andato a casa dei suoi genitori per avere le chiavi, ma l’accesso gli era stato tolto per un provvedimento del Tribunale.

Cos’ dopo il rifiuto il 48enne ha cominciato a insultare il papà minacciandolo di morte. . I militari, intervenuti sul posto, hanno scoperto che i comportamenti vessatori e ingiuriosi andavano avanti da tempo. Il revolver e il badile sono stati sequestrati.