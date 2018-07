Tossicodipendente in commissariato per accertamenti: si sente male e muore

E’ deceduto all’improvviso, stroncato da un malore. Forse vittima di un’overdose. E’ successo ieri sera, a Torino. L’uomo, un italiano 42enne, tossicodipendente, si trovava, per accertamenti, nei locali del commissariato Barriera Milano, quando di punto in bianco si è sentito male ed è morto. A renderlo noto la Questura di Torino. A nulla è valso l’intervento medico del 118 per salvargli la vita.

FORSE STRONCATO DA OVERDOSE

Sul luogo è intervenuto anche il medico legale. I primi accertamenti svolti dalla polizia inducono a ipotizzare che il decesso sia riconducibile all’assunzione di cocaina da parte del 42enne, poco prima di arrivare in commissariato. Insomma, l’uomo potrebbe essere stato stroncato da una overdose.