Totti e altre leggende su PES 2019!

Konami ha annunciato oggi che nuove ed esclusive leggende verranno presto incluse nelle versioni console e mobile di PES 2019. Il 14 febbraio partirà, infatti, una nuova campagna myClub che aggiungerà la stella di prima grandezza del calcio italiano Francesco Totti, la leggenda del calcio giapponese Hidetoshi Nakata e il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung al roster di leggende di PES. Una collezione di leggende del Milan verrà resa disponibile successivamente.

Francesco Totti ha vinto il Campionato del Mondo di Calcio del 2006 con la Nazionale Italiana e ha trascorso tutta la sua carriera nella Roma, Club della sua città natale con cui si è aggiudicato uno scudetto e due Coppe Italia. Totti si è ritirato dal calcio giocato nel mese di maggio del 2017 e da quel momento non è più apparso all’interno di PES.

Nakata, soprannominato “il David Beckham del Sol Levante”, è uno dei più grandi giocatori giapponesi di tutti i tempi e si è ritirato dal calcio giocato nel 2006 dopo una carriera internazionale di 10 anni, di cui sette trascorsi nel campionato italiano.

Park Ji-sung, una vera e propria leggenda del calcio coreano essendo il giocatore asiatico che ha ottenuto più successi nel mondo, tornerà nel roster di PES 2019 in seguito al suo ritiro del 2014 e rappresenterà un formidabile rinforzo per in ogni team myClub.

Ulteriori nuove leggende arriveranno su PES 2019 grazie all’accordo di partnership con il Milan. in una delle prossime campagne verranno inclusi quattro icone calcistiche rossonere: Dida (Nelson de Jesus Silva), Christian Abbiati, Franco Baresi e Daniele Massaro.