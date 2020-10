Tra femori e libertà

Molto carina l’idea dei tutorial per spiegare a chi usa monopattini e biciclette ciò che si può o non si può fare: per esempio andare in due sul monopattino, farsi trainare, fare slalom sui marciapiedi. Sono quasi certo che una buona parte di queste regole fosse già inclusa alla voce «buonsenso». Francamente, per divertenti che siano i video, li trovo coinvolgenti come le pubblicità progresso di un tempo, da quella dell’alone viola per l’Aids a quella delle cinture di sicurezza… Ci manca un tutorial per i poveri pedoni: qualcosa che indichi come prevedere lo scarto di un monopattino impazzito, come riconoscerlo dal sibilo in avvicinamento tra la folla; e ancora consigli per uscire in sicurezza da un portone o da un negozio, metodi per ridurre i danni da impatto al suolo preparando adeguatamente la caduta; corso di stuntman per i pedoni più coraggiosi. Credo fermamente che certe cose vadano bene per coloro che le regole già le rispettano, perché immagini e campagne non fanno altro che confermarli nella bontà delle loro azioni: gli indisciplinati, i menefreghisti non si fanno convincere semplicemente, altrimenti non sarebbero state inventate per esempio le magliette con dipinte le cinture di sicurezza, tanto per dirne una. Per il Comune è opera di prevenzione, che può funzionare egregiamente nelle scuole: nessuna speranza, a mio avviso, per fasce più adulte che non sanno conciliare la propria libertà di circolare con quella altrui di conservare intatti femori e legamenti. La chiamano mobilità dolce, come la ginnastica, ma anche questa, se mal praticata, può comportare gravi danni.

