Tra il tarocco e il Marocco

Arriveremo al punto che dire «togliti la mascherina» sarà considerata una molestia, mentre il gesto di svelarsi acquisirà una valenza seduttiva enorme. D’altra parte ormai chi va in strada senza sente addosso sguardi accusatori, di quelli che mesi fa erano riservati ai runner in pieno lockdown. Io ho l’impressione che la mia, quando la tiro sul naso, così semplice e verdolina come quelle dei dentisti, faccia inorridire coloro che l’hanno già issata a elemento fashion, a distintivo, a scelta di vita e persino scientifica (quella con il logo della Juve ha una difesa più forte di quella del Toro). Ma in realtà una griffata ce l’ho, è quella marchiata Miroglio omaggio della Regione Piemonte, con tanto di orgogliosa avvertenza «prodotto e confezionato da aziende Piemontesi» (sì, proprio con la maiuscola). Peccato che sulla mia campeggi il “Made in Marocco”, dove c’è uno stabilimento della ditta albese. E se ho capito bene è solo una parte della produzione (mesi fa, sul sito della Regione, si spiegava però che la produzione sarebbe avvenuta completamente nello stabilimento di Alba). Per il resto ce n’è per tutti i gusti, da quelle tricolori a quelle a fiorellini che vanno tanto di moda forse grazie alle immagini della sindaca, e peraltro cominciano a costare più care delle FFp2, che dai 15 euro delle farmacie sono passate ai 5 euro di molti altri negozi e senza dove ricorrere a quelle fasulle, che ogni tanto la Finanza scova ancora in qualche magazzino-laboratorio. Finiremo per allinearle tutte come cravatte in un armadio e scegliere la più adatta? Magari quella “da ponte festivo”, da portare obbligatoriamente anche all’aperto, ma solo fino al 2 giugno. Perché poi cosa succede? Beh, arriva un nuovo decreto di Conte e dovranno cambiare anche le ordinanze regionali, presumo. La mascherina, però, per fortuna va bene su tutto, come un blazer.

Twitter @AMonticone