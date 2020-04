I giocatori si rincorrono sul manto erbosi rinchiusi in scomode "bolle" di plastica per ripararsi dal contagio!!

Come si giocherà la (prossima) finale di Champions League nell’era del…coronavirus? Nel video che vi proponiamo, ecco una simpatica e divertente parodia di una improbabile partita di calcio con i giocatori che si rincorrono sul manto erbosi rinchiusi in scomode “bolle” di plastica per ripararsi dal temuto contagio!!