Tra scienza e musica: doppio appuntamento, domani sera, all’Hiroshima Sound Garden

Doppio appuntamento, domani sera, all’Hiroshima Sound Garden. Alle 18.30 nello storico locale di via Bossoli a Torino, è in programma l’incontro sul tema “La terra dopo di noi“, con il professore Telmo Pievani mentre alle 21.30, seguirà il concerto del Trio Marciano di e con Vito Miccolis e Mao. Filosofo della scienza ed evoluzionista, Telmo Pievan, intervistato dal giornalista Maurizio Menicucci, ci parlerà del futuro sul nostro pianeta esplorandolo e immaginandolo, tra qualche anno, privo della ingombrante presenza umana.

CONSUMAZIONE E POSTI A SEDERE ASSEGNATI

L’apertura delle porte è prevista alle ore 18. L’incontro con lo studioso inizierà alle ore 18.30 (ingresso 5 € con consumazione e posto a sedere assegnato). Come detto, subito dopo l’incontro toccherà allo show del Trio Marciano che si esibirà in “Canzonando“.

Vito “Dottor Lo Sapio” Miccolis (voce e percussioni), Mauro “Mao” Gurlino (voce e chitarra) ed Enzo Mesiti (basso) ci accompagneranno in un viaggio nella musica italiana dagli anni ’50 ai ’90 del secolo scorso, in un repertorio di canzoni che va da Carosone ai Righeira, presentate canzonando ed interagendo con il pubblico. L’ingresso peer assistere all’esibizione è previsto a partire dalle ore 21 con posto a sedere assegnato (10 € con consumazione).

POSTI ANCORA DISPONIBILI

Al momento ci sono ancora posti disponibili. Viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, a causa dell’emergenza Covid, si consiglia al pubblico di arrivare con un po’ di anticipo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Domenica 6 Settembre

Marco Paolini in “Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo” con l’accompagnamento musicale di Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi.

In principio furono gli Album, nel percorso di Marco Paolini, che, nell’estate 2020, torna ad Attraverso Festival portando al Belvedere di Gavazzana nel comune di Cassano Spinola, lo spettacolo “Teatro fra parentesi – Le mie storie per questo tempo“, una produzione JoleFilm. “Album” è parola che riporta alle origini del lavoro di Marco Paolini che, accompagnato dai musicisti Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, riprende la formula di racconto: «Un Album di storie brevi – spiega Paolini – tenute insieme da un filo di pensieri, storie che vengono dal mio repertorio, ma anche dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al Covid 19. Storie a sorpresa come nell’uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’».

Una scelta data dalla consapevolezza che questa non sia una ripresa, ma un nuovo inizio e che ogni serata, ogni spettacolo, ogni luogo che lo ospiterà saranno densi di storie difficili da dimenticare, ma al mestiere del teatro si chiede anche questo. E molto ancora.

Apertura porte h 19, inizio spettacolo h 21, posto a sedere assegnato € 22 + dp.

Martedì 8 Settembre

Stefano Massini in “Magari ci fosse una parola per dirlo“.

Di epopee, incontri, esperienze umane e di emozioni è intriso l’estro narrativo di Stefano Massini. Scrittore, drammaturgo e personaggio televisivo, Massini arriva a Hiroshima Sound Garden con “Magari ci fosse una parola per dirlo”. In un vortice di racconti, l’artista disegna le sue mappe fra America e lontano Oriente, recupera i fratelli Montgolfier e Houdini, servendosi di storie umanissime vere, accadute in epoche e luoghi diversi, con una sola stella polare: la potenza antica e sempre nuova del racconto. Un viaggio fra personaggi lontani nel tempo, epopee, incontri, esperienze umane, emozioni e perché no? Risate. Tutto all’insegna di un’officina strana, bizzarra. Quella in cui si creano parole nuove, finora inesistenti, cucite su misura dei nostri stati d’animo più sfumati e inesplorati.Le storie servono a vivere meglio. Sono come piccoli manuali di sopravvivenza, di cui abbiamo necessità per affrontare la giungla di tutti i giorni.

Apertura porte h 19; inizio spettacolo h 21.00, posto a sedere assegnato € 22 + dp.

Mercoledì 9 Settembre

Samuel in “GolfoMistico Live“.

Sperimentare i linguaggi della musica elettronica è sempre stato un punto fermo del percorso artistico di Samuel che, parallelamente all’attività di musicista e di autore, ha generato un progetto con cui porta sul palco tutta la sua esperienza live di sintetizzatori e

sequencer. L’utilizzo di tracce vocali provenienti dal suo repertorio (Subsonica, Motelconnection e Codice della bellezza) eseguite live saranno il tema della sperimentazione. Ogni appuntamento del golfoMistico Live ha una vita differente e proprio come in un dj set, le sonorità e la scaletta si adatteranno ed esprimeranno il luogo da

sonorizzare.

Apertura porte ore 18.30, primo spettacolo ore 20, secondo spettacolo

ore 22.

I biglietti acquistati per la data del 27 Agosto rimangono validi per il 9 settembre, biglietti disponibili invece tramite il circuito: www.mailticket.it