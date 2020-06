Tracce di coronavirus nelle acque di scarico di Torino già a dicembre 2019

Tracce del Covid-19 nelle acque di scarico di Torino già il 18 dicembre dell’anno scorso. L’Rna del SARS-CoV-2, il virus responsabile della pandemia che tante vittime ha provocato in Italia e nel mondo, è stato riscontrato – seppur in percentuali non significative – in campioni raccolti mesi prima che scoppiasse l’allarme in Italia.

Tracce del coronavirus, in particolare, sono emerse in alcuni campioni raccolti da dicembre 2019 a febbraio 2020 in diverse città del paese, sulla base di un monitoraggio effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità. Smat ufficializzerà prossimamente le percentuali precise. Quel che è certo, è che il Covid-19 era presente in Piemonte già a dicembre.

La Cina ha comunicato ufficialmente all‘Oms i molteplici casi di polmonite intestiziale atipica solo il 9 gennaio 2020. A quanto pare, però, il virus a quella data aveva già raggiunto l’Italia. Di sicuro era già presente a Torino, anche se Arpa – appena un mese fa – aveva smentito questa possibilità.