Tracce di monete bizantine sulla Sindone: non è un falso medievale

Uno studio pubblicato sul prestigioso Journal of Cultural Heritage rivela che sulla Sindone sono state rilevate tracce di possibili monete bizantine. L’annuncio è stato dato in Canada, in occasione della Conferenza sulla Sindone, dove è stato presentato il lavoro svolto in sinergia da ricercatori dell’Università di Padova e americani.

L’ipotesi è che, intorno all’anno 1000, queste monete col volto di Cristo siano state strofinate con la Sindone dai fedeli al fine di creare reliquie per contatto a uso personale.

I risultati dello studio degli italiani Giulio Fanti e Claudio Furlan smentiscono quello della radiodatazione al Carbonio-14, risalente al 1988, che ha datato la Sindone intorno al XIV secolo. Dunque, non sarebbe un falso medievale.