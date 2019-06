Tracce d’inchiostro nella “salsa greca” venduta al supermarket: scatta l’inchiesta

Quegli strani “puntini blu” notati nella salsa greca “Tzatziki” prodotta dall’azienda Eridanous e messi in vendita sugli scaffali di un supermarket a Settimo Torinese, erano in realtà tracce d’inchiostro. Ad accorgersene è stato un cliente che aveva appena acquistato una confezione (da 500 grammi) del saporito condimento a base di yogurt con cetrioli, olio d’oliva e aglio.

CLIENTE CHIAMA I NAS

L’uomo, insospettito, ha allertato i carabinieri del Nas di Torino i quali, senza perdere un attimo di tempo, si sono precipitati nel punto vendita dove hanno sequestrato alcune confezioni del prodotto inviandole all’Istituto zooprofilattico di Torino per i dovuti e necessari controlli.

I PUNTINI BLU ERANO INCHIOSTRO

Risultato: i puntini blu non erano “alimentari” bensì, proprio come temuto, tracce d’inchiostro. Da qui l’indagine che ne è immediatamente scaturita con la procura di Ivrea che si è messa subito al lavoro. Si ipotizza, al momento, il reato di frode in commercio ed alcune persone, tra le quali, a quanto pare, il legale rappresentante della catena commerciale, sarebbero finite sul registro degli indagati.

LA PROCURA INDAGA

L’indagine ovviamente è agli inizi. Toccherà all’autorità giudiziaria capire cosa sia realmente accaduto alla salsa: il condimento è arrivato così nel supermarket? Era, cioè, già “macchiato” in origine oppure l’alterazione è avvenuta in un secondo momento? A questa e ad altre domande sono chiamati a dare una risposta gli inquirenti che per ora procedono con cautela.

LOTTI RITIRATI DAGLI SCAFFALI

Nel frattempo la “salsa greca” è stata ritirata dal punto vendita di Settimo. In ogni caso, come ci hanno tenuto a precisare dai vertici dell’azienda, quelli del lotto finito sotto la lente d’ingrandimento del Nas sarebbero comunque scaduti il 20 maggio ed, in quanto tali, non si trovavano più in vendita da tempo.