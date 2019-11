Traffico di clandestini da Pakistan, India e Bangladesh: sgominata gang [FOTO e VIDEO]

Maxi operazione disposta dal Gip di Torino in Piemonte e in altre regioni: anche minorenni nel flusso di migranti

Pratiche fittizie per i permessi di soggiorno: perquisizioni in casa e nello studio di un avvocato cittadino

Dall’alba, in tutto il Piemonte e in altre località del territorio nazionale, oltre 60 carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo Criminalità Organizzata Comune e sicurezza urbana – nei confronti di appartenenti a un gruppo di stranieri provenienti da Pakistan, India e Bangladesh che avevano organizzato, a fini di lucro, un traffico di loro connazionali clandestini, anche minorenni.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno portato alla luce fittizia documentazione relativa a dichiarazioni di ospitalità e stati familiari. Tra gli agevolatori di pratiche dirette all’ottenimento di permessi di soggiorno, anche un avvocato torinese destinatario di obbligo di dimora, nei cui confronti si sta procedendo con il PM titolare del procedimento penale a perquisizione dell’abitazione e dello studio.

Alle 11, presso il comando provinciale dei carabinieri di Torino, in via Valfrè 5 bis, è in programma una conferenza stampa di presentazione delle due indagini. Otto, in totale, le misure cautelare a cui è stata data esecuzione.