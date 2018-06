Traffico, code e inquinamento: «Questi cantieri ci uccidono»

Code infernali, clacson che suonano all’impazzata e auto che viaggiano a passo d’uomo. Senza contare l’emergenza inquinamento che finisce per gravare sia sui passanti che sui residenti dei quartieri Madonna di Campagna e Borgo Vittoria. E’ la situazione surreale di corso Grosseto, investita in questi giorni da più cantieri. Non tanto dall’abbattimento del cavalcavia tra largo Grosseto e piazza Manno quanto dall’apertura di altri micro cantieri tra via Stradella e via Cardinal Massaia. In quel piccolo tratto di via, da qualche giorno, si finisce facilmente incolonnati. Senza speranza di uscirne. Una brutta notizia proprio ora che la Regione ha comunicato che per i commercianti di corso Grosseto, messi in ginocchio dal cantiere per la nuova viabilità e l’abbattimento del cavalcavia, arriveranno, almeno, 500mila euro di aiuti.

La Regione Piemonte, infatti, ha stanziato 1 milione di euro per l’anno 2018 per lo sviluppo economico e culturale a Torino, di cui la metà è utilizzabile per i commercianti che subiscono le conseguenze negative del cantiere di corso Grosseto e corso Potenza a Torino. Un annuncio dato solo pochi giorni fa dai consiglieri del Pd, Daniele Valle e Nadia Conticelli, che hanno interrogato la Giunta sugli aiuti ai commercianti dell’area dove è in costruzione il collegamento sotterraneo tra la ferrovia Torino-Ceres e il passante ferroviario che consentirà la interconnessione con la Stazione di Porta Susa e la più vasta rete di trasporti metropolitani.

A chiedere un intervento è il capogruppo dei Moderati della circoscrizione Cinque, Manuela Morfino. «Non è possibile che ci sia questo completo disinteresse per la gestione del cantiere – lamenta Morfino -. È un incubo continuo, rivogliamo i vigili a dirigere gli ingorghi». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vito Gioia, presidente di Federvie e dell’associazione commercianti di via Stradella. «E’ un inferno dantesco – attacca Gioia – con code a tutte le ore del giorno, anche alle 3 del pomeriggio. Bisogna risolvere questa situazione e cercare di ridurre i disagi dei residenti e dei commercianti che sono ai massimi storici».