Tragedia a Bologna: operaio torinese muore folgorato durante i lavori alla linea elettrica ferroviaria

Tragedia, la scorsa notte, a Bologna dove un operaio è morto folgorato mentre lavorava alla manutenzione della linea elettrica ferroviaria nei pressi di “bivio Navile“, alla periferia del capoluogo emiliano. La vittima, Carmine Cerullo, 56 anni, era originaria di Napoli ma da tempo abitava a Torino, dove lavorava per una ditta appaltatrice, la “Sifel“.

COLPITO DA UNA FORTE SCARICA ELETTRICA

Il drammatico incidente è avvenuto intorno all’1.40. Dalla prima ricostruzione, il malcapitato si trovava su un carrello elevatore per sistemare pannelli sulla linea Alta Velocità Bologna-Venezia. Per qualche ragione, è venuto in contatto con i cavi ad alta tensione e una forte scarica lo ha ucciso.

LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

Per accertare cause e dinamica precisa dell’accaduto è stata avviata un’inchiesta interna da parte delle Ferrovie, oltre alle indagini avviate dalla polizia ferroviaria. La Procura stessa di Bologna aprirà un fascicolo sul caso per omicidio colposo. L’inchiesta sarà aperta dal pm di turno Michele Martorelli contro ignoti, poi disporrà ulteriori accertamenti. Rete Ferroviaria Italiana – in una nota – esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.

I SINDACATI: “TRAGEDIA CHE SI POTEVA EVITARE”

Cordoglio per la morte dell’operaio folgorato nella notte a Bologna e vicinanza alle famiglie, ma anche la richiesta di una serie di azioni per impedire il ripetersi di incidenti simili. E’ quanto esprimono, congiuntamente, i sindacati dei trasporti, dopo l’incidente. “Purtroppo – scrivono le segreterie regionali di regionali dell’Emilia Romagna Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, trasporti Ugl e Fast – resterà per sempre il dubbio che forse la tragedia si poteva evitare“.

“MANTENERE VIVO IL DIBATTITO SULLA SICUREZZA”

“Sarà nostro compito mantenere vivo il dibattito sul sistema sicurezza del trasporto ferroviario e far sì, attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni interessate, che il tema della sicurezza sia affrontato in maniera sistematica”. I sindacati hanno anche chiesto un incontro urgente a Rfi per fare chiarezza sull’accaduto e per discutere sui temi della sicurezza e della prevenzione in tutti gli impianti ferroviari della Regione.