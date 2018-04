Tragedia a Caselette: 40enne si schianta contro il muro di una casa e muore sul colpo

Pasquetta di sangue sulle strade del Torinese. Un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Valdellatorre, a Caselette.

Si trovava al volante di una Mercedes Slk, quando, probabilmente a causa dell’alta velocità (così hanno raccontato alle forze dell’ordine alcuni testimoni), ha perso il controllo del veicolo, colpendo un marciapiede con una ruota e finendo poi contro il muro di una casa. I medici del 118 non hanno potuto fare niente.

Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri.