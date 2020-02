Tragedia a Ivrea: auto travolge due donne, una è morta

Un’altra donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Ivrea. Ferita in modo lieve la conducente del veicolo

E' successo in via Jervis

Incidente stradale, questa sera, a Ivrea. Un’auto ha travolto due donne in via Jervis, uccidendone una (di 70 anni). Si registrano altri feriti: l’altra persona investita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Ivrea.

La stessa conducente dell’auto, una Fiat, è in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Un’altra donna, che si era fermata a prestare soccorso, ha accusato un malore.

Sul posto tre ambulanze. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: da quanto si apprende, l’auto è sbandata centrando le due donne, parenti, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.