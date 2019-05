Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e medici del 118: per il 44enne non c'è stato nulla da fare

Tragedia sul lavoro a La Loggia, in provincia di Torino. Questa mattina, intorno alle 13, un operaio di 44 anni, di origini albanesi, ha perso la vota mentre lavorava in un cantiere edile in un via Nizza.

L’uomo era impegnato in uno scavo quando è stato travolto e sotterrato dal terreno in seguito a un cedimento improvviso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e medici del 118: ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.