Trovata senza vita dai carabinieri in via Gramsci

Alle ore 8.40 circa di questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Gramsci, a Orbassano, per l’omicidio di una donna di 44 anni, colpita al capo da numerosi colpi di martello.

Sul posto anche la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo per il sopralluogo.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++