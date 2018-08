Tragedia a Rivoli, in provincia di Torino. Gaetano Saviotti, imprenditorie di 61 anni, si è suicidato in seguito al fallimento della sua azienda, la ‘Nuova demolizioni sas’. L’estremo gesto questa mattina, quando l’uomo si è lanciato nel vuoto da uno dei capannoni della ditta in corso Allamano.

La sua azienda era fallita in primavera e sembra che il 61enne soffrisse di depressione. Già, perché “era tutta la sua vita” dice chi lo conosceva bene. Sulla vicenda sta indagando la polizia.