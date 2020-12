Tragedia a Torino: donna travolta e uccisa da un tram [LE FOTO]

E' successo intorno alle 18 in corso Potenza: inutili i tentativi di rianimarla da parte dei medici del 118

Tragedia nel pomeriggio a Torino. Intorno alle 18, una donna è stata investita da un tram della linea 9 in corso Potenza, all’angolo con via Foligno. Sul posto i medici del 118, ma non c’è stato nulla da fare: la donna, travolta mentre attraversava sui binari, è morta. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale.