Tragedia a Verrua Savoia, pensionato muore travolto dal suo trattore

Tragedia in mattinata in località Casetto, nel territorio del comune di Verrua Savoia. Un pensionato di 85 anni, Leandro Bertolina, è morto dopo essere stato travolto dal proprio trattore modello Lamborghini.

La vittima viveva poco lontano dal luogo dell’incidente e con tutta probabilità il mezzo lo ha centrato in pieno dopo che era sceso, non accorgendosi di un tratto particolarmente in discesa. Il trattore ha preso velocità e per Bertolina non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso, allertati dai vicini di casa. I militari stanno eseguendo rilievi e formulando ipotesi sull’esatta dinamica dell’accaduto, che sembrano coincidere con le prime ricostruzioni dell’incidente.