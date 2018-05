Tragedia ad Almese: ragazzo di 20 anni muore cadendo nel torrente in piena

Il giovane stava filmando il corso d'acqua in compagnia di un amico, che è riuscito a salvarsi

Il dramma in località Goja del Pis

Tragedia ad Almese, nella bassa Val di Susa. Un ragazzo di 20 anni è morto dopo aver cercato di saltare una cascata che stava filmando in compagnia di un amico. Il giovane è precipitato nel torrente, ingrossato dal maltempo, in località Goja del Pis, ed è morto annegato.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto poco dopo le 19 in compagnia di personale delle squadre di Bussoleno del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, ha recuperato il corpo senza vita del giovane.

In stato di choc l’amico, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Rivoli in stato di ipotermia, dopo aver evitato a sua volta l’annegamento. Sulla tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Rivoli.