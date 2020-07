Tragedia ad Avigliana: uomo investito e ucciso da un treno

Tragedia sui binari: un uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato investito nel pomeriggio da un treno nei pressi della stazione di Avigliana, nel Torinese. L’impatto è stato fatale: per lui non c’è stato nulla da fare.

Come riferisce Trenitalia, alle 16:25 il traffico sulla linea ferroviaria Torino-Modane è stato sospeso per accertamenti dell’autorità giudiziaria, con inevitabili disagi alla circolazione. Soltanto intorno alle 17:30 il traffico è risultato in graduale ripresa, con ritardi fino a 35 minuti per i treni in viaggio. E’ stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Condove e Collegno.