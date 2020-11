Tragedia all’alba: uomo spara a moglie e figli, poi si uccide [FOTO E VIDEO]

Uno dei bambini è morto subito dopo il ricovero in ospedale: la gemellina è ricoverata in gravi condizioni

Tragedia questa mattina, all’alba, a Carignano dove un uomo ha sparato alla moglie ed ai figli piccoli prima di rivolgere l’arma contro se stesso per togliersi la vita. E’ successo intorno alle 5.30, in una villetta privata di borgata Ceretto (in via frazione Ceretto numero 7).

HA SPARATO A MOGLIE E FIGLI, POI SI E’ SUICIDATO

Qui il proprietario, Alberto Accastello, 40 anni festeggiati lo scorso 2 novembre, operaio in una ditta specializzata nell’essiccazione di cereali, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco con una pistola, legalmente detenuta, contro la compagna, Barbara Gargano, 38 anni, cassiera al Carrefour di Moncalieri. Poi ha preso di mira i due figlioletti (una coppia di gemellini di 2 anni: un maschietto ed una femminuccia) e il cane di famiglia e infine si è sparato un colpo alla testa.

I VICINI DANNO L’ALLARME

La donna, morta sul colpo, è stata rinvenuta cadavere dai carabinieri che, allertati dai vicini che avevano sentito le detonazioni, si erano precipitati sul posto. I militari hanno sfondato la porta d’ingresso della villetta e si sono imbattuti nella tragica scena: la malcapitata era riversa sul pavimento, ormai priva di vita, in una pozza di sangue mentre i 2 figli piccoli e l’uomo, poco più in là, sia pur gravissimi, respiravano ancora.

UNO DEI GEMELLINI MUORE IN OSPEDALE

I gemellini, sono stati così soccorsi e trasportati d’urgenza al “Regina Elena” del capoluogo piemontese. Purtroppo uno dei due, il maschietto, non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il ricovero nell’ospedale pediatrico torinese.

GRAVISSIMA LA SORELLINA

Restano invece gravissime le condizioni della sorellina. La piccola è ricoverata nel reparto Rianimazione, in condizioni disperate. Secondo fonti sanitarie avrebbe un gravissimo trauma cranico.

SOCCORSO DAL 118, MUORE ANCHE L’OMICIDA

L’omicida, nonostante la pronta assistenza medica fornita dal 118, è a sua volta spirato dopo poco. Tocca ora ai carabinieri impegnati nei rilievi scientifici, fare piena luce sull’accaduto. Si indaga, infatti, sulle cause del folle gesto.

LA TELEFONATA AL FRATELLO

Sembra che il 40enne avesse annunciato le sue intenzioni al telefono, parlando con il fratello che vive a Racconigi (Cuneo). L’uomo aveva immediatamente avvisato i carabinieri.

LA COPPIA ERA IN CRISI?

In ogni caso, non sembra ci siano problemi di natura economica dietro la strage familiare mentre non si esclude che tra le ipotesi dell’omicidio suicidio possa esserci la crisi del rapporto tra i due coniugi.

NON HA LASCIATO ALCUN BIGLIETTO

Secondo le prime informazioni, pare, infatti, che da qualche tempo la coppia non andasse più d’accordo e che le liti tra i due fossero sempre più frequenti. Accastello non ha lasciato alcun biglietto. Il fascicolo d’inchiesta in Procura è stato assegnato al pm Livia Locci.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++