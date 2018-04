Tragedia all’ospedale di Rivoli: bimbo muore durante il parto

Tragedia all’ospedale di Rivoli, dove, questa mattina, alle 7, un bambino è morto durante il parto. Durante tutto il periodo del travaglio il battito del cuore era regolare, ma quando è venuto alla luce il suo cuoricino ha smesso di battere. I medici hanno provato di tutto per far riprendere il battito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Disperati i genitori, entrambi stranieri, che, al momento, non hanno sporto denuncia. A breve sarà disposta l’autopsia sul corpo senza vita del piccino.

L’Asl To 3 fa sapere attraverso un comunicato che “il travaglio è proseguito in modo regolare per tutta la notte, con monitoraggio del battito cardiaco e con tempi normali per un primo parto; nelle ultime ore il monitoraggio è stato effettuato in continuo senza evidenziare una condizione patologica della salute del feto”.