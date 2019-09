Tragedia in alta quota: anziana escursionista muore stroncata da un malore

Tragedia in alta quota. Una donna di 78 anni residente a Cesana Torinese, è morta, stroncata da un malore, mentre, in compagnia di alcuni amici, stava facendo un’escursione nella località montana di borgata Pianiermo, nel territorio comunale di Coazze. E’ successo ieri, domenica 8 settembre, poco dopo l’ora di pranzo.

SI E’ ACCASCIATA AL SUOLO

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si sarebbe accasciata improvvisamente al suolo perdendo i sensi. Gli amici che erano con lei, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Nello stesso tempo, hanno allertato il Soccorso Alpino che ha inviato un elicottero del 118, proveniente da Alessandria, sul posto.

PER LA DONNA NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

Il velivolo, a causa della nebbia, non è riuscito ad atterrare ma ha calato un medico a terra il quale si è subito prodigato per rianimare la 78enne. Purtroppo per l’anziana escursionista non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

LA SALMA E’ STATA PORTATA AL COLLE BRAIDA

A Pianiermo, nel pomeriggio, sono arrivate anche le squadre del soccorso alpino di Valsangone le quali, dopo avere ricevuto il via libera dall’autorità giudiziaria, hanno trasportato la salma fino al Colle Braida.

UNO DEGLI AMICI SI SENTE MALE

Uno degli amici della malcapitata, un italiano di 73 anni, si è sentito a sua volta male. Soccorso, l’uomo è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118, nel frattempo atterrato a Coazze, e trasportato in ospedale a Rivoli. Le sue condizioni non sono gravi.