Tragedia di piazza San Carlo, confermata in appello la condanna per la banda dello spray

Il 3 giugno del 2017, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League tra Juventus-Real Madrid, tra la folla radunata in piazza San Carlo, si scatenarono delle vere e proprie ondate di panico che provocarono la morte di due donne (Erika Pioletti e Marisa Amato), e il ferimento di oltre 1.500 persone. Oggi, a distanza di poco più di tre anni, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna nei confronti dei quattro membri della cosiddetta banda dello spray, tutti di origini maghrebine: in primo grado erano stati condannati a più di 10 anni di reclusione per aver utilizzato spray al peperoncino al fine di rapinare i tifosi presenti in piazza.