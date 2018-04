Tragedia di piazza San Carlo, rapine in tutta Italia e in Europa per la gang dello spray

Usavano l'urticante per creare confusione. Colpi anche in Olanda

Usavano lo spray al peperoncino per fare confusione durante i concerti, ma anche contro singole persone. Questa la condotta della banda di giovanissimi rapinatori smantellata dalla Polizia a Torino durante l’inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. Gli indagati sono dieci. I colpi che, a vario titolo sono loro addebitati, sono numerosi e sono stati commessi in Italia ma anche all’Estero.

LA BANDA ENTRAVA IN AZIONE DURANTE I CONCERTI

La banda entrava in azione durante i concerti (il 9 giugno 2017 al Kappa Futurfestival al Parco Dora di Torino, il 17 febbraio in Olanda al concerto del cantante Kendrik Lamar, il primo ottobre 2017 al concerto di Elisa e Ghali alle Ogr, sempre a Torino), in diversi negozi e centri commerciali (Mediaworld di via Nizza e corso Giulio Cesare l’11 gennaio e il 18 gennaio, un punto vendita di Modena il 21 gennaio, un outlet di Modena il 23 gennaio).

L’8 SETTEMBRE LA RAPINA A UN UOMO

Tra gli episodi contestati, poi, c’e’ anche una rapina dell’8 settembre 2017, quando tre ragazzi hanno preso un passaggio da un uomo. Poi, con una scusa, gli hanno chiesto di fermarsi al cimitero monumentale, dove gli hanno spruzzato in faccia lo spray urticante e gli hanno rubato una collanina e il cellulare. Le indagini proseguono alla ricerca di eventuali complici.