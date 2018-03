Tragedia dopo la festa paesana. Investita da un’auto, muore giovane turista greca

Incidente mortale la scorsa notte a Ceresole d’Alba, nel Cuneese. Al termine di una tradizionale festa musicale, Cante’ j’euv, poco dopo le 4, una giovane di nazionalità greca, di 29 anni, residente in Spagna, è stata investita da un’auto in località Cappelli di Ceresole, dove era stato allestito il parcheggio. A travolgerla, una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La festa, di tradizioni rurali ed enogastronomia, richiama ogni anno migliaia di visitatori nel piccolo paese del Roero al confine con la Langa.