Tragedia in fabbrica: operaio muore schiacciato sotto le balle di polietilene [LE FOTO]

E' successo questa mattina nello stabilimento Rg di via Ex internati a Salassa

Incidente sul lavoro questa mattina alla Rg di Salassa, nello stabilimento di via Ex internati. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio ha perso la vita, schiacciato sotto il peso delle balle di polietilene prodotte dalla ditta. A quanto pare è morto sul colpo.

INUTILI I SOCCORSI DEL 118

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro della vittima. Sul posto, con i vigili del fuoco, è prontamente intervenuto anche il personale del 118, ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell’incidente da parte dello Spresal dell’Asl To4.