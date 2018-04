TRAGEDIA IN TANGENZIALE. Scontro tra un furgone e un’auto: morto torinese di 56 anni

L'incidente è avvenuto all'altezza di Orbassano. Il conducente del Ducato, trasportato al Cto, si è spento in ospedale

Terribile incidente stradale sulla tangenziale Sud di Torino. Un torinese di 56 anni, alla guida di un furgone Fiat Ducato, ha perso la vita in seguito a un tamponamento avvenuto all’altezza di Orbassano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe toccato una Fiat Punto, perdendo poi il controllo del suo veicolo e finendo la sua corsa contro un muretto di contenimento.

Sul posto gli agenti della polizia stradale, che stanno ricostruito l’esatta dinamica del tragico sinistro, e i medici del 118. Il 56enne è stato trasportato al Cto di Torino, ma non ce l’ha fatta. Il conducente della Punto, invece, è ora ricoverato all’ospedale di Rivoli: non dovrebbe essere in pericolo di vita.