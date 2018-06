Tragedia in via Vigliani: auto sbanda e si schianta contro il déhors del bar. Morta la conducente

Nulla da fare per Maria Teresa Scarafile, 52 anni. La donna è deceduta poco dopo il suo ricovero alle Molinette

Tragedia della strada, questo pomeriggio, a Torino dove una donna di 52 anni, Maria Teresa Scarafile, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Vigliani.

SI SCHIANTA CONTRO IL DEHORS

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia municipale, giunti sul posto per gli accertamenti di rito, la vettura (una Renault Kadjar) della donna – che viaggiava diretta verso piazza Bengasi – è sbandata all’improvviso, per motivi tutti ancora da verificare (la conducente ha avuto un malore?) andando a schiantarsi contro il dehors di un bar all’altezza del civico 196. Nello schianto nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

E’ MORTA IN OSPEDALE

Soccorsa dal 118, la 52enne è stata trasportata, d’urgenza, all’ospedale Molinette dove è tuttavia deceduta poco dopo il suo ricovero, nonostante il disperato tentativo dei medici di strapparla alla morte.