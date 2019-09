Tragedia a Lanzo, nel Torinese. Un anziano ha perso la vita dopo un incidente avvenuto, oggi, sulla provinciale 2. Colto da malore mentre era alla guida, la sua auto è finita contro un’ambulanza.

Per il pensionato non c’è stato niente da fare, mentre le tre persone presenti sul mezzo di soccorso sono state trasportate in ospedale. La polizia municipale di Lanzo sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.