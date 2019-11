Tragedia a Lombardore: 65enne precipita dal tetto di un capannone e muore

Tragedia nella serata di ieri a Lombardore. Un uomo di 65 anni, Raffaele Mondazzi, è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone di sua proprietà. È stato il fratello, che lo cercava da diverse ore, ad allertare il 118.

Giunti sul posto, all’altezza del civico 56 di via Rivarolo Beltrama dove Mondazzi risiedeva, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella del fatale incidente.

Presenti alle operazioni anche i carabinieri della stazione di Leinì e del nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale. Al recupero e alla valutazione della salma ha preso parte anche un medico legale.