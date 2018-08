Tragedia nel canavese, contadino muore travolto da un trattore

Un uomo di 88 anni, Antonio Pastore Giacolin, è morto questa sera, a San Martino Canavese, schiacciato dal proprio trattore contro un pilastro di una legnaia. E’ deceduto sul colpo.

LA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il pensionato stava smontando un rimorchio quando il trattore si è rimesso autonomamente in marcia verso una discesa. L’anziano ha tentato di fermare la corsa del mezzo agricolo risalendo in cabina ma non ce l’ha fatta. L’incidente si è verificato in un campo vicino all’abitazione dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.