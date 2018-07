Tragedia nel Cuneese, 42enne muore per le conseguenze di un malore

L'uomo si è accasciato al suolo dopo aver raggiunto la sommità del colle di Fremamorta, in Valle Gesso

Incidente in montagna

Tragedia in montagna. Un uomo di 42 anni è morto per le conseguenze di un malore accusato mentre si trovata sotto il colle di Fremamorta, in Valle Gesso, nella provincia di Cuneo.

L’uomo stava scendendo lungo il sentiero dopo aver raggiunto il colle, al culmine di un’escursione, quando si è accasciato a terra. Vani i tentativi di rianimarlo operati dai tecnici del soccorso alpino e dall’eliambulanza del 118.

L’uomo è morto dopo alcuni minuti e ora il tragico episodio è al vaglio delle forze dell’ordine.