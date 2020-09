Tragedia nel Pinerolese: cercatore di funghi cade e muore

Inutile l'intervento dell'eliambulanza del 118: per l'84enne di Rivoli non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Salza di Pinerolo, in provincia di Torino, dove un cercatore di funghi di 84 anni ha perso la vita in seguito a una caduta in un bosco. E’ successo questa mattina, intorno alle 8, quando i compagni dell’anziano, residente a Rivoli, hanno chiamato i soccorsi.

Purtroppo i medici del 118, arrivati sul posto con l’eliambulanza, non hanno potuto fare niente per salvarlo. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che stanno recuperando la salma.